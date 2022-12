Manovra 2023 | dal Pos alle pensioni | il maxiemendamento del governo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Dopo l’approvazione del Disegno di Legge di Bilancio nel Consiglio dei Ministri del 21 novembre scorso, laè approdata in Parlamento, dove sono stati presentati migliaia di emendamenti pronti a modificare e a implementare il progetto presentato dal. Progetto che nella giornata del 14 dicembre ha ricevuto un parere favorevole dalla Commissione Europea, se pur con alcune criticità riscontrate soprattutto su tetto al contante e pagamenti elettronici.Il tempo stringe, l’ingente numero di emendamenti inizialmente presentati è stato progressivamente ridotto fino ad arrivare a 158 “supersegnalati”. È inoltre in arrivo ildelpronto a recepire le richieste della maggioranza e i ritocchi chiesti da Bruxelles. C’è il rebus della 18App, il bonus cultura per i giovani ...

...del POS infatti dovrebbe scendere a 30 Euro dagli iniziali 60 Euro inseriti nella. La ... che dal 1 Gennaiosarà portato dagli attuali 1000 a 5000 Euro. A riguardo però non è chiaro se l'...Laè stata approvata dalla Commissione Ue, seppur con diverse critiche, ma l'equilibrio è ... in cui emerga che l'Ue deve approvare regole meno restrittive sul Patto di Stabilità nel, con ... Manovra 2023, pensioni più alte e torna l'App 18 anni. Caccia alle coperture - Economia Via libera alla proroga del Superbonus al 31 dicembre 2023 ma soprattutto l’aumento delle pensioni minime a 600 euro per gli over 75 anni. Ad annunciarlo ...Il sussidio nel 2023 potrebbe essere ridotto da 8 a 7 mesi, liberando così circa 200 milioni di euro. Mentre l'estensione del bonus legato all'edilizia "probabilmente confluirà nella legge di bilancio ...