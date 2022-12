Mangia troppo e pensa di avere un’indigestione | ma era un infarto Salvato dai medici | “Il più bel regalo di Natale”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Avevato tanto a cena la sera prima, così quando ha avvertito difficoltà respiratorie, dolori al petto e nella zona dello stomaco, hato subito a una indigestione. “Dato che non passavano, insieme alla mia compagna sono andato al pronto soccorso riccionese. Dove mi hanno fatto un esame, nel giro di soli 20 minuti, e mi hanno trasferito d’urgenza in ambulanza all’Infermi a Rimini, era un”: a spiegare i contorni della vicenda è un uomo, Stelvio Mignani, albergatore romagnolo di 45 anni, protagonista della vicenda che lo ha visto coinvolto lunedì scorso. “La sera prima avevamo fatto un’abbondante cena in famiglia – ha raccontato al Resto del Carlino – con mio fratello Marco, la mia compagna Isabella e i nostri due figli, Vanessa di 5 anni e Valerio di 14. Siccome ‘ci avevo dato dentro’ con ilre e ...

