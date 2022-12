Maneskin | la tracklist di Rush | il nuovo album

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Isono pronti a lanciare il loroche si intitola! ed è in uscita il 20 gennaio, con una preview fissata il 13, una settimana prima, col singolo Gossip con l’aiuto del chitarrista dei RATM. Attraverso il loro account di Twitter la band ha deciso di lanciare ladel disco aumentando la curiosità di un pubblico che non vede l’ora di ascoltarne tutti i brani. Own my mind Gossip feat. Tom Morello Timezone Bla Bla Bla Baby Said Gasoline Feel Don’t Wanna Sleep Kool Kids If Not for You Read Your Diary Mark Chapman La Fine Il Dono della Vita Mammamia Supermodel The Loneliest Ildeidunque è stato anticipato oltre che da Gossip anche da altri brani come Mammamia, pubblicato un anno fa, o Supermodel, ...