(Di venerdì 16 dicembre 2022) Leggi, 'The Loneliest' è la nuova canzone più ascoltata al mondo LA TRACKLIST DEL- 'Teatro D'Ira Vol.1' del 2021 non avrà quindi un volume 2, perchè ihanno ...

TGCOM

...premiati agli American Music Awards OSPITI E ATTORI 'Avatar 2', da Zoe Saldana a Sigourney Weaver: guarda gli scatti della première di Hollywood GUARDA GLI SCATTI Da Abatantuono a Calà,...la tracklist del nuovo attesissimo album dei Måneskin 'Rush!'(in uscita 20 gennaio 2023). Diciassette tracce tra cui anche Gossip , brano con il featuring il leggendario Tom Morello, chitarrista ... Maneskin, ecco i brani del nuovo album "Rush!": c'è anche Tom Morello Novità dai Måneskin che annunciano la tracklist del nuovo album atteso per il 20 gennaio e l’uscita del singolo ‘Gossip’ con Tom Morello.Svelati i 17 titoli che comporranno il nuovo lavoro in studio della band in uscita il 20 gennaio che segue "Teatro D'Ira Vol. 1". Nel singolo "Gossip" la collaborazione con il chitarrista dei RATM ...