leggo.it

Licenziata in tronco per aver venduto le sue foto hot online., alias Amanda Saccomanno, celebre wrestler italoamericana con 3.4 milioni di follower su Instagram, è stata cacciata dalla WWE per aver pubblicato alcuni scatti privati sulla piattaforma ...... Cora Jade vs Kiana James vs Roxanne Perez vs Zoey Stark vs Anche le atlete di NXT si scontreranno nella medesima stipulazione per una shot al titolo attualmente detenuto da, campionessa ... Mandy Rose, la wrestler italoamericana vende le sue foto hot online: la WWE la licenzia Licenziata in tronco per aver venduto le sue foto hot online. Mandy Rose, alias Amanda Saccomanno, celebre wrestler italoamericana con 3.4 milioni di follower su Instagram, è stata ...Dopo averla vista perdere il titolo di campionessa di NXT, arriva il primo dettaglio che fa capire che Mandy Rose non lavora più in WWE ...