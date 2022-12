Mancini su Mihajlovic | «Un giorno che non avrei mai voluto vivere»

la Repubblica

Sinisa è morto di leucemia a 53 anni. Il ct dell'Italia: 'Ho perso un amico con cui ho condiviso quasi 30 anni della mia vita, in campo e ...Il calcio dice addio a Sinisa, scomparso prematuramente all'età di 53 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciare la ...un amico fraterno è soprattutto il ct della Nazionale Roberto,... Roberto Mancini saluta l'amico Mihajlovic: "Un giorno che non avrei mai voluto vivere" Carisma a palate in campo e in panchina, trascinatore nato. Nazionalista con amicizie controverse e mai rinnegate: di piacere non gliene importava nulla ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...