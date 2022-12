Manchester City | due obiettivi sull'agenda di Guardiola

Alfredo Pedullà

... amico dell'attuale presidente Fifa Infantino, all'epoca segretario generale Uefa che aveva trattato con i guanti bianchi, sotto Platini, gli emiri sia per il PSG che per il. ...Si possono fare tantissimi altri esempi, non sono il Milan, certo! Basti pensare anche al, che ha pescato dal River Plate un grande prospetto come Julian Alvarez . Giovane, prima ... Esclusiva: Il Manchester City oltre il Real, per Gvardiol salta il banco! Le cifre (mostruose) La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il 'Mundo Deportivo' ha svelato le cifre che i club europei incasseranno dalla Fifa per i giocatori prestati alle nazionali durante Qatar 2022: il caso particolare dei catalani e della Pulce ...