Maltempo | a Firenze il fiume Arno ha superato il primo livello di guardia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Allerta arancione in Toscana dove la pioggia incessante ha fatto alzare ildidel. Colpita dalanche Pistoia e la sua Piana con oltre 110 mm di pioggia cumulati da giovedì sera. Qui ilBrana è tracimato in alcuni punti, in particolare a Badia a Pacciana dove ha oltrepassato il ponte. Strade e case allagate come ha segnalato su Facebook il presidente della Regione Eugenio Giani.

