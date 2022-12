Ma?gorzata Mirga-Tas da Schifanoia | re-incantare il mondo

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Presentata per la prima volta al pubblico nel 2022 in occasione della 59. Biennale di Venezia, l’installazione Da: re-ildell’artista rom-polacca Ma?gorzata-Tas arriva ora a Ferrara. Nonostante non sia mai stata esposta in città, è come se l’opera tornasse a casa: un ritorno (anabasis) di carattere simbolico con cui l’artista si propone di ripagare il debito contratto con la città estense. La mostra si svolge infatti dove tutto è cominciato, dalla storia e dai monumenti diventati fonte di ispirazione del suo lavoro.-Tas ha visitato per la prima volta Ferrara insieme ai curatori Wojciech Szyma?ski e Joanna Warsza quando stava immaginando l’installazione per la Biennale di Venezia. Durante la sua permanenza si è soffermata sugli affreschi di Palazzo ...