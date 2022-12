Malattie rare | ok Ema a prima terapia genica contro emofilia B

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Milano, 16 dic. (Adnkronos Salute) - Via libera dell'Agenzia europea del farmaco Ema allal'B. L'ente regolatorio Ue raccomanda l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per Hemgenix* (etranacogene dezaparvovec) - si legge in una nota dell'Ema - per il trattamento dell'B grave e moderatamente grave negli adulti che non presentano autoanticorpi inibitori del fattore IX della coagulazione. L'B - ricorda l'agenzia europea - è una malattia ereditaria rara che colpisce circa un neonato maschio su 20mila-50mila ed è caratterizzata da una maggiore tendenza al sanguinamento a causa di una carenza parziale o completa del fattore IX. Nei pazienti conB sanguinamenti prolungati ...