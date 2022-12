Malattie rare | Boschi | Già segnalato emendamento su screening neonatali

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic. - "Il Parlamento non avrà molta voce in capitolo per la legge di Bilancio che ha tempi stretti. Abbiamouna costo zero e che indirizza i fondi, già a disposizione, ...

Il Sole 24 ORE

Così l'onorevole Maria Elena Boschi, coordinatore del nuovo Intergruppo parlamentare, nel ricevere il testimone simbolico dal precedente Intergruppo, rappresentato dall'onorevole ...Roma, 16 dic. " "Il nuovo Intergruppo parlamentare per le, presieduto dall'onorevole Boschi, ha l'eredità importante della senatrice Binetti e tante responsabilità, perché dovrà vigilare sulla piena attuazione di alcune norme". Così Francesco ... Malattie rare, premiati i vincitori del Premio OMaR - Il Sole 24 ORE Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - "Penso che non si possa sostenere la comunicazione e l'editoria se non si premia chi fa l'informazione delicatissima e straordinaria di alto valore culturale e di al ...Premiati il Prof. Andrea Lenzi, al Comitato Italiano Paralimpico per lo sport, all’Albergo Etico di Roma per il sociale e a Sofinnova Partners per l’innovazione ...