Maglie di Natale del Napoli | annuncio a sorpresa | sapete quante ne sono state vendute?

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 16 dicembre 2022) In occasione di questo periodo di sosta forzata dovuto al Mondiale in Qatar, ilha messo in atto diverse iniziative al fine di avere sempre i propri tifosi a sostegno della squadra., tante iniziative per i tifosi Infatti, oltre ad aver trasmesso le due amichevoli disputate in occasione del ritiro in Turchia gratis su Dazn per chi avesse già l’abbonamento, la società ha deciso di giocare allo Stadio Diego Armando Maradona le prossime due amichevoli contro Villarreal e Lille a prezzi davvero popolari. Inoltre, considerando il periodo natalizio che ormai è davvero nell’aria, come di consueto, ilha presentato il proprio calendario ufficiale già in distribuzione presso le edicole dal 16 dicembre con il Corriere dello Sport ma anche sul sito web ufficiale del club. In aggiunta, come ormai sta accadendo ...