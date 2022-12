L’ultima apparizione pubblica di Sinisa Mihajlovic | il saluto al maestro Zeman

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 dicembre 2022)di: ilRisale al primo dicembre scorsodi: l’allenatore ed ex calciatore, scomparso oggi all’età di 53 anni, si era recato a sorpresa alla libreria Libraccio di Roma per salutare Zdenek, il quale stava presentando la sua biografia La bellezza non ha prezzo.poco dopo l’inizio dell’evento era apparso a sorpresa alle spalle dell’allenatore boemo, poi si era seduto al suo fianco ricevendo l’applauso della platea. L’arrivo a sorpresa didurante la presentazione dell’autobiografia di ...