Lombardia | Calenda | ' +Europa è partito liberal democratico | da noi porte sempre aperte'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) ?Milano, 16 dic. - (Adnkronos) - "è une credo abbia leda noi". Lo dice il leader di Azione, Carlo, a margine del lancio della campagna elettorale del Terzo Polo in sostegno di Letizia Moratti. "La Lega -aggiunge- ha una frattura e queste elezioni servono proprio questo, a dimostrare cioè che c'è un modo di fare politica pragmatico. Ciò che -rimarca- una volta era raccolto anche dalla parte amministrativa della Lega e che oggi invece non c'è più. Nel senso che Salvini va in giro a dire cavolate".

Open

... citta' come Bologna che governa con i 5 Stelle, o come l'Emilia - Romagna dove si va da Renzi ea Frantoianni e Bonelli', aggiunge Bonaccini che sulle regionali di Lazio elancia ...... Luca Zaia ormai sia costantemente davanti a lui: alle regionali ine nel Lazio che si ... con Matteo Renzi e Carloche non sembrerebbero riuscire ad avvicinare la doppia cifra ... Regionali Lombardia, Calenda ci prova: «Porte spalancate per + ... Sondaggio tra elettori della città e provincia. Gallera record, Senna primo nel Terzo Polo Il governatore Attilio Fontana si conferma come «la persona più indicata per rilanciare la Regione Lombardia» ...Domani Berlusconi dà il via al "cantiere" Fi. Renzi e Calenda oggi lanciano la Moratti Meno di due mesi al voto per le Regionali (il 12-13 febbraio), è una campagna flash e con le feste natalizie di m ...