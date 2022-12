Liverpool Milan | Reds superiori | Klopp rifila 4 gol a Pioli

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ilperde 4-1 l’amichevole invernale contro il. Ecco tutti i marcatori del match di oggi pomeriggio Alle 16.30 è andata in scena l’amichevole tra. Ihanno letteralmente dominato la partitando 4 reti alla squadra di. Per i ragazzi disono andati a segno Salah, Thiago Alcantara e Nunez (doppietta). Per i rossoneri, invece, è andato in gol Saelemaekers. IL RESOCONTO DEL MATCH SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Minuto di silenzio per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic prima dell'amichevole di Dubai tra ile il, club che il tecnio serbo allenò nella stagione 2015/2016. Particolarmente commosso e con gli occhi lucidi il direttore dell'area tecnica rossonera, Paolo Maldini. In telecronaca ...E' terminata la prima frazione dell'amichevole tra. I Reds sono momentaneamente in vantaggio per 2 - 1 Il primo tempo dell'amichevole invernale traè terminato 2 - 1. Per i Reds sono andati a segno Alcantara e Salah,...Nunez quinto rigorista: gol, 3-3. Tocca ad El Hilali: gol, 3-2. Clark davanti a Mirante: gol, 2-2. Adli dal dischetto: sbagliato, 2-1. Fabio Carvalho calcia: gol, 2-1. E' ...Il Milan viene sconfitto in amichevole dal Liverpool nella Dubai Super Cup: finisce 4-1 con doppietta nel finale di Nunez ...