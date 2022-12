Liverpool-Milan | per i rossoneri parecchie assenze | ecco perché | PM NEWS

Milan News

...di cordoglio delpubblicato sull'account Twitter del club per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Tra poco la squadra rossonera scenderà in campo a Dubai per l'amichevole contro il, i ...Commenta per primo(4 - 3 - 3): Kelleher; Milner, Matip, Gomez, Robertson; Elliott, Thiago, Bajcetic; Oxlade - Chamberlain, Firmino, Salah.(4 - 2 - 3 - 1): Mirante; Thiaw, Kjaer, Gabbia, Kalulu; Tonali, ... Dove vedere Milan-Liverpool in diretta TV, streaming e su MilanNews.it 6' Gol del Liverpool. Sgaloppata per vie centrali di Matip, scambio con Salah che di mancino batte Mirante. Rossoneri fermi a guardare. 3' OCCASIONISSIMA MILAN! Grande giocata di Adli ...1' Si parte! Primo pallone per il Liverpool. - Un minuti di silenzio in ricordo di Sinisa Mihajlovic. - Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Divock Origi ...