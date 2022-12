TUTTO mercato WEB

Le probabili formazioni di- Milan(4 - 3 - 3): Kelleher; Milner, Matip, Gomez, Robertson;, Thiago, Keita; Salah, Fabio Carvalho, Firmino. MILAN (4 - 2 - 3 - 1): ...Di seguito le probabili formazioni della gara:(4 - 3 - 3): Kelleher; Milner, Matip, Gomez, Robertson;, Bajcetic, Thiago; Salah, Firmino, Nunez. Allenatore: Klopp. MILAN (4 - 2 - ... Liverpool, Elliott sfida Origi: "Sarà bello rivederlo. Tutti qui lo amano, è una leggenda dei Reds" As the World Cup draws to a close, Liverpool face Serie A club and long-term European rivals AC Milan in a club friendly in the Dubai Super Cup tonight, before resuming competitive football next week.Harvey Elliott, centrocampista del Liverpool, ha parlato al sito ufficiale dei Reds prima della partita amichevole di oggi contro il Milan, ricordando il ...