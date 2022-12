LIVE Virtus Bologna-Maccabi 78-73 | Eurolega basket in DIRETTA | vittoria in rimonta delle V Nere di Sergio Scariolo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.40 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.39 Grandequella della Segafredo di, capace di recuperare da un -7 a metà ultimo quarto. Latrova dunque la secondaconsecutiva in. Top-scorer Lorenzo Brown con 18 punti, il migliore diè Daniel Hackett con 15. FINISCE QUI! SECONDACONSECUTIVA PER LAIN! 78-73 Realizza Lundberg, 10? sul cronometro, partita in ghiaccio. Fallo antisportivo di ...

... i Granata cercano una vittoria con annesso sorpasso in classifica, auspicando che labatta ... Come sempre, tutte le gare del week - end di campionato saranno disponibilisu Titani. TV . ...... allo Stadio Comunale di Chiavari, andrà in scenaEntella - Siena , gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C, Girone B ; calcio di inizio previsto per le ore 14. LIVE Virtus Bologna-Maccabi, Eurolega basket in DIRETTA: vincere per continuare a risalire la china Rinfrancata dalla vittoria di mercoledì sull'Alba Berlino in una settimana di EuroLeague dal doppio turno, la Virtus Bologna cerca conferme sfruttando la seconda gara consecutiva ...