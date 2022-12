LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | 4×200 sl azzurra in finale con il terzo tempo! Dalle 9 35 si riparte

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIINLA CRONACA DELLE BATTIERE DELLA NOTTE 3.33: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 9.35 per la quarta sessione di finali e semifinali del Mondiale di Melbourne 3.32: E’ la statunitense McMahon ad aggiudicarsi la seconda serie dei 1500 stile libero con il tempo di 15’49?15, davanti alla compagna Cox e alla slovena Fain. 3.31: Nel pomeriggio attesa per le finali dei 50 dorso con Lorenzo Mora e dei 100 misti con Thomas Ceccon 3.28: In attesa del risultato della seconda serie dei 1500 un breve bilancio della nottata di gare, la più povera sicuramente dal punto di vista numerico, per la Nazionale, prima dei fuochi d’artificio degli ultimi due ...