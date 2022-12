LIVE Conegliano-Eczacibasi 1-1 | Mondiale per club volley in DIRETTA | le padrone di casa riaprono la partita

(Di venerdì 16 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Boskovic approfitta di una palla a filo rete. 4-2 Haak schianat giù una palla difficile. 3-2 Fast profonda di De Kruijf. 2-2 Mani-out di Baladin. 2-1 Non passa la battuta di Voronkova. 1-1 Boskovic passa sopra il muro da posto quattro. 1-0 Si riparte con una gran parallela di Haak. 14:58 Secondo set ricco di imprecisioni, specialmente in difesa, per. La presenza di Maja Ognjenovic si è fatta sentire e l’ha funzionato nettamente meglio. 5 punti per Lubian e 8 per Boskovic nel secondo set. 21-25 La chiude Jack. 21-24 Finisce qui la serie al servizio di Boskovic. 20-24 Ennesimo pallonetto di Baladin. 20-23 Erroraccio di Plummer, break pesante. 20-21 Errore al servizio di Sahin. 19-21 Si insacca l’attacco di Baladin. 19-20 Pallonetto intelligente di ...

OA Sport vi propone la DIRETTA di Conegliano-Eczacibasi, match valido per il Mondiale per club di volley femminile 2022, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, azione dopo azione, per non perdervi ... LIVE Conegliano-Dentil Praia Clube 3-0, Mondiale per club volley in DIRETTA: le Pantere volano in semifinale! Già sicure del passaggio alle semifinali dopo il successo all'esordio per 3-0 contro il Praia Clube, le Pantere affrontano le turche dell'Eczacibasi per il primo posto nel girone A. Un successo garant ... La diretta live di Conegliano-Eczacibasi, sfida dei gironi del Mondiale per Club 2022 di volley femminile: aggiornamenti e punteggio live ...