L’Italia sempre più in alto nel riciclo nonostante l’Europa

(Di venerdì 16 dicembre 2022) È iniziata esattamente venticinque anni la rivoluzione nella gestione dei rifiuti che ha portato il nostro Paese a scalare le prime posizioni in Europa. Con la pubblicazione del “Decreto Ronchi” (dal nome dell’allora ministro dell’Ambiente) nel 1997 e il recepimento di alcune direttive europee, cambia in modo radicale l’approccio verso una situazione che da problema diventa opportunità: si è passati da un’emergenza a un’eccellenza. E i numeri sono lì a ricordarcelo. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani non arrivava al 10% e l’80% finiva in discarica. Nel 2020 ha superato il 60% e lo smaltimento in discarica è sceso al 20. Sono stati riciclati il 72% di tutti i rifiuti, urbani e industriali, un primato europeo (la media Ue è del 53%), con un tasso di riutilizzo dei materiali riciclati di oltre il 21% (media Ue 12,8%). Stesso primato nella gestione dei rifiuti di imballaggio con ...