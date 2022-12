L’Italia è best practice in Europa nel contrasto al commercio illecito di tabacco

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Una fotografia sul tema delaldiarriva dal “1° Rapporto sulnel settoree E-cig” realizzato da Eurispes, in collaborazione con la Fondazione Osservatorio Agromafie e con il contributo di Philip Morris Italia. L’elaborazione del Rapporto è frutto del lavoro svolto dal Tavolo M.A.C.I.S.T.E. (Monitoraggio AgromafieSettori Tabacchi e E-cig) che ogni anno coinvolge i principali protagonisti del settore a livello nazionale per restituire un quadro esaustivo del fenomeno criminale nel settore del. Secondo gli ultimi dati rilevati, nel 2021si è confermata come...

Il Sole 24 ORE

Usare lepractices di sicurezza 8. Appartenere alla PA 9. ... In un mondo così un sito Web potrebbe seguire'approccio Single ...i sorgenti condivisi attraverso'iniziativa Developers......1 dollari'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del ... sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSEAll - ... Tra iperformers di Milano, in evidenza Azimut (+5,57%), Intesa ... Tabacco, Italia best practice in Europa nella lotta al contrabbando - Il ...