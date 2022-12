Libano | Guterres ' indagine rapida su morte ' casco blu' irlandese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Beirut, 16 dic. (Adnkronos/Dpa/(Europa Press) - Antonioha chiesto 'un'per chiarire l'incidente' in cui è morto mercoledì un 'blu'schierato all'interno della Forza ad interim delle Nazioni Unite per il(Unifil). Il segretario generale delle Nazioni Unite ha sottolineato la necessità di "responsabilità" e ha mostrato la sua "profonda tristezza" per l'evento, che ha lasciato feriti altri tre 'caschi blu', di cui uno in condizioni critiche, secondo la sua portavoce Stéphane Dujarric. Le forze armate irlandesi hanno spiegato che ladel caso blu è avvenuta quando persone non identificate hanno sparato contro due veicoli blindati che stavano trasportando otto soldati a Beirut. "Sarà aperta un'...