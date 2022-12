L’esercito brasiliano non ha giustiziato gli alleati di Lula e proclamato Bolsonaro «il vero presidente»

Leggi su facta.news

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il 7 dicembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che in Brasileavrebbe «invaso le favelas di Rio de Janeiro» e «» diversi leader «del famigerato cartello del Comando Vermelho (Comando rosso)», che sosterrebbe il vincitore alle ultime elezioni presidenziali brasiliane «Luiz Inácioda Silva». Il testo prosegue affermando che «le esecuzioni, avvenute nelle prime ore del mattino, sono avvenute pochi giorni dopo cheaveva dichiaratoil “del Brasile” a seguito delle prove di elezioni truccate». Si tratta di una serie di notizie infondate e false che non trovano riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale, né in nessun comunicato delle ...