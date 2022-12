Lega Pro | ufficiali le dimissioni di Ghirelli da presidente | il comunicato

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Francescosi dimette dalla carica didellaPro. In seguito al tentativo, naufragato, di cambiare il format della Serie C, la decisione di abbandonare la presidenza del campionato, attraverso una lunga lettera di ringraziamento. Il calcio professionistico e dilettantistico italiano negli ultimi anni, vive un periodo di crisi e manifesta la necessità di un cambiamento che tarda però ad arrivare. Proprio da questo tipo di necessità nasce l’idea di riforma deldimissionario che però non ha avuto fortuna.ProFrancescoLa lettera di addio diUn lungo testo, carico di emozioni e di gratitudine per quanto è stato. Il...

