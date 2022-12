Lega Pro | Francesco Ghirelli si dimette da presidente

La Gazzetta dello Sport

ROMA " Francesco Ghirelli si è dimesso da presidente della. Lo ha annunciato lo stesso Ghirelli in una sorta di lettera d'addio. "Ho aspettato di consegnare le dimissioni da presidente di, esse saranno operative da domani", scrive Ghirelli, ...Non passa il progetto di riforma della Serie C e Francesco Ghirelli si dimette . Terremoto indopo la bocciatura della proposta di modifica del forma del campionato: il presidente, fautore del progetto, all'indomani del no dell'assemblea ha annunciato di lasciare: lo ha fatto durante ... Serie C, bocciato il progetto di riforma. Le big hanno trascinato il fronte del no Francesco Ghirelli si è dimesso da presidente della Lega Pro. Lo ha annunciato lo stesso Ghirelli in una nota. «Ho aspettato di ...TORINO - Non passa il progetto di riforma della Serie C e Francesco Ghirelli si dimette. Terremoto in Lega Pro dopo la bocciatura della proposta di modifica del format del campionato: il presidente, f ...