Le ceramiche di Roberta Zucchi | quando la tradizione artigianale incontra l’arte

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Le tecniche più antiche che hanno costituito una parte importante della possibilità per l’uomo contemporaneo di conoscere usi, costumi e tradizioni delle popolazioni di molti secoli fa, trovano la possibilità di un forte rinnovamento nel momento in cui si sposano e approcciano la creatività attuale in grado non solo di trasformare oggetti in veri e propri complementi di arredo, ma anche di generare modalità nuove e inedite di decorare fondendosi con stili differenti che sono spesso la somma delle innovazioni appartenenti al secolo scorso, pur mantenendo l’impronta interpretativa dell’autore. La protagonista di oggi sceglie la ceramica come mezzo espressivo per la sua creatività che necessita di misurarsi con la materia per poi, in un secondo momento, agire dal punto di vista pittorico. La ceramica ha costituito fin dall’antichità un mezzo comunicativo e al tempo stesso una forma ...