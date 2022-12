Lazza e Sirio Concertos | il lato inedito di un nuovo big di Sanremo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L'album più ascoltato del 2022 suona al piano. Otto tracce, due strofe inedite per il rapper di Milano. Il disco della settimana

Rockol.it

Fino al 29 dicembre, ripubblichiamo le recensioni dei dischi candidati ai Rockol Awards 2022 nella categoria "Miglior album italiano": è possibile votare qua . Qua invece le candidature per i migliori ......Ministri - Giuramenti Sick Luke " X2 Generic Animal - Benevolent Night Skinny - Botox Nu Genea " Bar Mediterraneo BigMama " Next Big Thing Emma Nolde - Dormi Meg - Vesuvia... Gli album candidati ai Rockol Awards 2022: Lazza L'album più ascoltato del 2022 suona al piano. Otto tracce, due strofe inedite per il rapper di Milano. Il disco della settimana ...Tra i nomi di punta della nuova scena rap e trap di casa nostra, l’artista partecipa alla nuova edizione della manifestazione canora. Intanto scopriamolo meglio ...