Lavoro | 2 milioni di euro contro il caporalato | selezionate 6 iniziative nel Mezzogiorno

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La “Fondazione Con il sud” attraverso un bando pubblico ha selezionato 6per contrastaree sfruttamento dei lavoratori stranieri al Sud. Gli interventi, che saranno sostenuti complessivamente con 2di, offriranno servizi di natura socio-sanitaria e legale e percorsi per favorire l’autonomia economica e l’integrazione sociale. Si prevede il coinvolgimento di 6000 persone. Duesaranno avviate in Basilicata (province di Matera e Potenza), 1 in Calabria (provincia di Reggio Calabria), 1 in Campania (province di Benevento, Napoli, Caserta e Avellino), 1 in Sicilia (provincia di Caltanissetta) e 1 progetto sarà a carattere interregionale (province di Caserta, Potenza, Siracusa, Trapani e Caltanissetta). Lecoinvolgono complessivamente ...

