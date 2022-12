Entilocali-online

Le emittenti non potranno più trasmettere in Europa, sia viasia via web o app. 16 dic 12:...Russia oltre 60 missili in ultimo attacco Nell'ultimo di raid di stamattina la Russia ha...La riprova delle intese russo - iraniane - cinesi risalgono allo scorso agosto, quando dal cosmodromo russo di Baikonur è statoil primoiraniano, denominato Khayyam: un-... Lanciato satellite per mappare oceani, laghi e fiumi di tutto il mondo Emergency SOS è uno dei servizi pensati da Apple per aiutare gli utenti a connettersi tramite iPhone via satellite in assenza di segnale.È stato lanciato il nuovo satellite europeo Meteosat per previsioni meteorologiche superveloci, che permetterà di individuare in anticipo l'arrivo di fenomeni estremi come le inondazioni, e quindi di ...