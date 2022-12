Lanciato in orbita Swot | il satellite di osservazione idrologica della Terra

(Di venerdì 16 dicembre 2022)con successo il-Surface Water and Ocean Topography partito per la sua missione con un razzo SpaceX Falcon 9 dalla base di lancio di Vandenberg, in California. Thales Alenia Space spiega cheè una missione congiunta del Cnes eNasa, con il contributo dell’Agenzia spaziale canadese (Csa) e dell’Agenzia spaziale del Regno Unito (Uksa). Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, è il principale partner industriale di questa missione progettata per misurare i livelli delle acque superficiali nei laghi e in altri corsi d’acqua, nonché la portata dei fiumi, fornendo al contempo dati precisi sulla topografia degli oceani. La missione legata apresenta innovazioni senza precedenti, in particolare una tecnologia dirompente, ...

