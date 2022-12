Lampi azzurri nella discesa di St Moritz | trionfo Curtoni davanti a Goggia | che si fa male | ' Mi sono rotta la mano'

NEVEITALIA.IT

La discesa femminile è sempre azzurra. Sotto la nevicata di St. Moritz, con una gara accorciata - partenza all'altezza del superG - stavolta a vincere è Elena Curtoni. Scesa con il pettorale numero 2 ...Treilluminano un match caratterizzato dall'impervie condizioni climatiche. Una spettacolare girata volante di Osimhen e un'altra splendida doppietta di Raspadori fregiano il secondo ... Nella bufera di Sankt Moritz i lampi sono azzurri: Curtoni in trionfo, è ... Per Elena è la terza vittoria in Coppa. Gioie e dolori per Sofia, che si fa male a una mano nell’impatto con un palo. Settima la Brignone. Cancellato il superG in Val Gardena ...Come di consueto, la SSCNapoli ha commentato la prova degli azzurri sul proprio sito web: "Il Napoli vince la seconda amichevole in Turchia battendo il Crystal Palace per 3-1. Tre lampi azzurri illumi ...