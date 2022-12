La tuta da sci | storia del capo creato dal genio di Emilio Pucci

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Life&People.it La moda, lo sappiamo, vive di fiammate e di tendenze, molto spesso legate a contesti storici e culturali. Ci sono capi la cui “vita” si esaurisce subito, risucchiata dalla frenetica voglia di cambiare e di passare subito al “nuovo” trend. Ci sono tuttavia altri pezzi che più che abiti sono delle vere e proprie scoperte destinate a mutare usi e soprattutto costumi della socialità. Tra queste spicca una delle invenzioni più geniali, utili e redditizie della, lada sci, partorita dalla mente geniale die diventata elemento irrinunciabile per la settimana bianca e per le vacanze sulla neve. Ma quando è nata? Un colpo discoperto “per caso” Come spesso accade con le grandi invenzioni, anche quella dellada sci avviene quasi per caso. ...