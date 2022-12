La SuperLega “non finisce qui!” | riunione tra presidenti | assente Agnelli

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il progetto dellanon è stato accantonato! I club che tanto hanno creduto alla nuova competizione e che gli sono rimasti fedeli nonostante i rischi di incappare in sanzioni, non si fermano nemmeno davanti al parere negativo dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia dell’UE, che lascia libertà all’Uefa. Hanno preso parte ad un incontro a Madrid del Nueva Economia Forum Bernd Reichart, il ceo di A22, la società che promuove il ‘super torneo’, assieme aidel Real Madrid, Florentino Perez, e del Barcellona, Joan Laporta, mentre erail presidente dimissionario della Juve, Andrea, trattenuto da problemi di meteo. La Juventus, comunque, continua a supportare il progetto. “Lanon è morta, tutt’altro“, ha ribadito oggi Reichart, tornando a sottolineare che ...

Tuttosport

