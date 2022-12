La sinistra Pd punta su Cuperlo per continuare a contare nel partito e a lamentarsi

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sempre amletico, Gianninon ha sciolto la riserva, anche se in serata sembrava meno probabile, che scenda in campo come quarto candidato al congresso deldemocratico, dopo Stefano Bonaccini, Elly Schlein e Paola De Micheli. Da giorni il tam tam è molto insistito e anche su Linkiesta avevamo cercato di spiegare che ladem, cioè il cuore della Ditta che fu di Pier Luigi Bersani e Massimo D’Alema, soffre la candidatura più disinora emersa, quella di Schlein, non essendo questa in sintonia con i dettami classici del comunismo italiano di cui la Ditta è l’ultimo epigono, bensì rappresenta, Elly, qualcosa di diverso, estraneo, e soprattutto concorrenziale rispetto al potere interno che scaturirà dal congresso. Non è una volgarità, ma un fatto politico chiedersi quanti posti avrebbe la ...