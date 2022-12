La polizia non crede alle donne stuprate | ciò danneggia le indagini Il report

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Secondo il nuovo rapporto indipendente del Consiglio nazionale dei capi die del Ministero dell’Interno lesugli stupri sono ostacolate dal fatto che lanonche denunciano, accusandole di aver fatto sesso e di essersene solo “pentite” successivamente. Ilesamina il modo in cui le forze diaffrontano gli stupri in Inghilterra e Gs ed è stato condotto su 80.000 denunce di stupro in cinque forze didiverse. Lo studio ha rilevato che questi agenti, pur essendo una minoranza, “intenzionalmente o inavvertitamente” bloccano la progressione e “influenzano il modo in cui i nuovi agenti vengono socializzati al lavoro sugli stupri e sui reati sessuali ...

Moked

Al momento due squadre die vigili del fuoco da 100 unità ciascuna sono operative sul posto. Secondo quanto riferito da un portavoce dei pompieri, le ragioni dell'esplosionesono ancora ...Una dogana immaginaria, nel territorio di Cassino, al varco della quale lastradale ha ... ma i controlli che sono stati messi in camposono stati improvvisati. Gli agenti del vice questore ... "Esecutivo e polizia d'Israele, evitare riforme pericolose" Due genitori di Winterthur (ZH) che ieri sera sono andati a fumare sul balcone, sono rimasti «rinchiusi» fuori casa dalla figlia di 2 anni. Non hanno potuto fare altro che chiamare la polizia.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...