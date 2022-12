La politica climatica più importante d' Europa è alle battute finali

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) - I negoziatori dell'Unione Europea si riuniscono oggi in giornata per cercare di trovare un accordo sulla revisione del mercato del carbonio, il principale strumento politico dell'UE per combattere il cambiamento climatico . In gioco c'è l'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas serra del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Per raggiungerlo, sarà necessario riformare il mercato del carbonio dell'UE per ridurre rapidamente le emissioni, cosa che avviene imponendo a circa 10.000 centrali elettriche di acquistare permessi di emissione di CO2 quando inquinano.