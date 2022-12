La moglie di Sinisa Mihajlovic | Arianna Rapaccioni | 6 figli | di Viktorija e Virginia padre geloso

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Una morte ingiusta e prematura, quella che ha colpito, ex allenatore 53enne, stroncato dalla leucemia contro la quale combatteva ormai da anni. “La, con i, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mammae il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Corriere della Sera

Leggi anche Come è mortoMihajlovic, l'addio all'allenatore che combatteva da anni la malattia Chi è ladi Mihajlovic, Arianna Rapaccione: il matrimonio lungo 26 anni e i 5 figli È ...La presidenza passò alla, la cantante folk Svetlana "Ceka" Velikrovic , che aveva sposato ... L'amicizia con MihajlovicMihajlovic lo definì "un eroe per il popolo serbo" nel suo ... La moglie di Mihajlovic Arianna Rapaccioni, i sei figli e i nipoti: «A casa sorridi perché sai di essere al... La vita non si vive senza problemi ma cercando ogni volta di superarli. Sinisa Mihajlovic diceva così ai suoi giocatori e non ha mai avuto paura di dimostrarlo neanche nei momenti ...GENOVA - La Sampdoria piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, protagonista in blucerchiato sia da calciatore che da allenatore. Nel dettaglio la toccante nota pubblicata sul sito ufficiale del club ...