La moglie Arianna e i figli adorati | la famiglia era la forza di Sinisa

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Calcio: tutte le notizie Gasport 16 dicembre 2022

Corriere della Sera

Basi solide, showgirl romana, era diventata la donna del suo destino quando lei aveva 25 anni e lui giocava nella Samp. Un rapporto nato e continuato su basi solidissime, negli ultimi anni "...'Ricordo l'atmosfera che abbiamo vissuto due anni fa la sera in cui è stato ballerino per una notte assieme alla, c'ero anch'io' ha premesso Alberto Matano, aprendo il collegamento con ... La moglie di Mihajlovic Arianna Rapaccioni, i sei figli e i nipoti: «A casa sorridi perché sai di essere al... Il nucleo familiare è sempre stato il fulcro della vita di Mihajlovic, anche prima della malattia. L’anno scorso la secondogenita Virginia gli aveva dato una nipotina ...Mihajlovic ha vissuto i suoi ultimi giorni in piena privacy, contorniato dall'affetto della sua famiglia. Due settimane fa l'incontro con Zeman.