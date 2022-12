La Gazzetta dello Sport

Lo scorso mese di marzo aveva annunciato in conferenza stampa di doversi sottoporre a un nuovo ciclo diper contrastare la ricomparsa della. Nonostante ciò aveva continuato ad allenare ...Ora che farò Rispetto la, ma la guarderò negli occhi, la affronterò a petto in fuori e so già che vincerò questa sfida, non vedo l'ora di andare in ospedale: prima comincio lee prima ... La malattia, le cure e le sue parole: la lunga lotta di Sinisa contro la leucemia Morto Sinisa Mihajlovic, la malattia che ha colpito l'ex giocatore e allenatore del Bologna. Tutte le informazioni nel dettaglio ...(Adnkronos) – “Penso che non si possa sostenere la comunicazione e l’editoria se non si premia chi fa l’informazione delicatissima e straordinaria di alto valore culturale e di alto valore per la comu ...