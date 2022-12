La mala-educazione di OnlyFans che non vogliono raccontare

Leggi su panorama

(Di venerdì 16 dicembre 2022) «Quella che viene fornita daè una patina di rispettabilità e di successo. Si ha l’illusione di toccare denaro esibendo se stessi ma in realtà è una mercificazione del proprio corpo, un comportamento prostitutivo che non viene decodificato, perché non è riconosciuto dal sentire comune nonostante l’evidenza schiacciante». Nelle parole del prof. Maurizio Fiasco, sociologo ed esperto dell'età giovanile, i mille problemi che nascono dall'impazzare sui mezzi di informazione di articoli su, notizie in cui viene raccontato quanto succede su questa piattaforma come un qualcosa di buono, giusto, anzi, vantaggioso, soprattutto dal punto di vista economico. Alla faccia della dignitàè una piattaforma cresciuta a dismisura negli ultimi tre anni dove chiunque può creare foto e video e scegliere se pubblicarli ...