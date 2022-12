La maggioranza ancora incagliata sulla manovra | slittano gli emendamenti Risolta la telenovela Superbonus

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Su pensioni minime, nuova stretta al reddito di cittadinanza, decontribuzione per i giovani, opzione donna e via dicendo non si troval'intesa, ma dall'esecutivo sono convinti di presentarli sabato e chiudere entro lunedì sera: “Si è mai visto un fiume non raggiungere il mare?”

La Verità

... vista la mancanza di un bomber che fa sue ladelle reti, i gol brugheresi sono quasi ...vorrebbe dire intimorire le pretendenti ai posti validi per i play - off e avvicinaredi più l'...Certo, i lettori abituali di libri non sono ladei sapiens , non proprio tutti i ... Anne Holt vivea Oslo con la compagna Anne Christine Kjær (nota anche come Tine Kjær) e la loro ... Maggioranza in stallo sulla manovra. Il maxiemendamento slitta ... Pensioni minime più alte e reddito di cittadinanza ulteriormente ridotto. Ad una manciata di ore dal suo approdo in Aula martedì, iniziano quantomeno a definirsi i ...Manovre in Comune per quanto riguarda il progetto stadio di Milan e Inter: la maggioranza è divisa sul tema. Il futuro è molto incerto.