(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) –Renga, ladiAngiolini e Francesco Renga, scende in campoilcon un video su TikTok in cui ‘asfalta’ i leoni da tastiera che la additano come “labrutta” della coppia famosa e dà unaal mondo dei social media che può ispirare tanti suoi coetanei. “Sono io,, o labrutta”, dice la ragazza, dopo aver postato la parte di un video dedicatole sui social con tanti commenti di internauti impegnati a scrivere che lei non è all’altezza della bellezza della mamma. “A parte gli scherzi – prosegue, che ha 18 ma saggezza da vendere – ‘sei brutta’ è una cosa che mi dico sempre, da quando sono piccola. Quando mi vedo allo specchio o ...

Adnkronos

... la centralità dei sistemi sanitari, scudo di difesanemici subdoli e insidiosi: le malattie. dobbiamo dimostrare di avere imparato laimpartita dal virus: le difese debbono essere ...... scende in campoil cyberbullismo con un video su TikTok in cui 'asfalta' i leoni da tastiera che la additano come 'la figlia brutta' della coppia famosa e dà unaal mondo dei social ... La lezione contro il cyberbullismo di Jolanda, la figlia di Ambra Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Il crollo generalizzato delle temperature che ha interessato l'Italia neg ...Gli effetti della crisi energetica si aggiungono alla coda della pandemia. Tra termosifoni al minimo, infissi vecchi e finestre aperte per il ricambio ...