(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) –Renga, ladiAngiolini e Francesco Renga, scende in campoilcon un video su TikTok in cui ‘asfalta’ i leoni da tastiera che la additano come “labrutta” della coppia famosa e dà unaal mondo dei social media che può ispirare tanti suoi coetanei. “Sono io,, o labrutta”, dice la ragazza, dopo aver postato la parte di un video dedicatole sui social con tanti commenti di internauti impegnati a scrivere che lei non è all’altezza della bellezza della mamma. “A parte gli scherzi – prosegue, che ha 18 ma saggezza da vendere – ‘sei brutta’ è una cosa che mi dico sempre, da quando sono piccola. Quando mi vedo allo specchio o nelle ...

Adnkronos

... la centralità dei sistemi sanitari, scudo di difesanemici subdoli e insidiosi: le malattie. dobbiamo dimostrare di avere imparato laimpartita dal virus: le difese debbono essere ..."Proprio questa mattina ho tenuto unaad un corso organizzato dalla CNA di Forlì per ... prototipi che regatavanoprogetti Bruce Farr, Judel/Vrolijk, Reichel/Pugh. I dieci anni come ... La lezione contro il cyberbullismo di Jolanda, la figlia di Ambra (Adnkronos) – Jolanda Renga, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, scende in campo contro il cyberbullismo con un video su TikTok in cui ‘asfalta’ i leoni da tastiera che la additano come “l ...Arriva lo sfogo di Jolanda Renga contro i suoi haters Jolanda Renga, nonché figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, si è lasciata ...