La gurra fredda ad alta quota tra Cina e India

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “A partire dal 21 novembre 1962 le guardie di frontiera cinesi cesseranno il fuoco lungo tutto il confine sino-no. A partire dal primo dicembre 1962 le guardie di frontiera cinesi si ritireranno in posizioni situate 20 chilometri dietro la linea di controllo effettivo che esisteva trail 7 novembre 1959”. Era il InsideOver.

End of a Century

Durante la Guerratutto era più semplice e meglio definito: era una guerra tra il "mondo ... dove stava nellacontro la Serbia e in quella contro l'Iraq Ma, si dice, la Russia è ...Il vertice che mise ufficialmente fine allapuò rappresentare ancora oggi un faro, per cercare di non dimenticare quante tensioni internazionali generò il mondo dei due blocchi, e ... Clavdio è tornato con il secondo album “Guerra Fredda”: la sua silenziosa battaglia interiore Presentata al Senato la grande opera biografica "Giorgio La Pira: i capitoli di una vita". L’attualità scomoda ed esigente di un uomo di pace dalla parte degli ultimi. L’impegno a prendere sul serio i ...Chi è il diplomatico marocchino al centro della rete svelata dall’inchiesta belga e quali erano gli obiettivi di Rabat ...