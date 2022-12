La forma definitiva di Jayson Tatum

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Anche se con il passare dei mesi la vittoria dei Golden State Warriors alle Finals di giugno si è sedimentata come netta, lampante e indiscutibile, non sarebbe stato così improbabile vedere i Boston Celtics laurearsi campioni NBA. Il gruppo allenato da Ime Udoka era sopra 2-1 nella serie e i sei punti di vantaggio che avevano a metà del terzo quarto di gara-4 sembravano pesare almeno il doppio, tanta era la distanza fisica e atletica tra le due squadre in campo. Poi Steph Curry happened e la storia ha preso una linea temporale diversa rispetto a quella che i Celtics speravano, lasciandoli soli ad affrontare un’estate di rammarico e rimpianti. Con il senno di poi, aver perso quella finale potrebbe essere stata la miglior cosa possibile per la carriera di. Se a 24 anni appena compiuti fosse riuscito a vincere l’anello da miglior giocatore ...