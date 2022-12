La figlia di Ambra | Jolanda Renga risponde agli gli hater | «’Sei brutta’ è una cosa che mi dicono da quando sono piccola»

(Di venerdì 16 dicembre 2022) SOCIAL. LadiAngiolini,, e Francescosi sfoga sui social. Stanca delle continue critiche e cattiverie che riceve giornalmente prende coraggio e dice la sua. «Devo dire che all’inizio cirimasta male, molto male, quindi oggi, al posto di dirmi così, ho deciso di chiedermi scusa». Eccoè successo.ladiAngiolini su Tik Tokè ladi Francesco eAngiolini. Un tempo la bambina della show girl, ora è cresciuta ed è diventata una ragazza con la testa sulle spalle, che usa il proprio cervello e che non ha paura di dire la sua. In modo incredibilmente saggio ...

Corriere TV

'Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori - aggiunge Jolanda - . Il mio desiderio nella vita è fare cose importanti, che contano. Mi piacerebbe tentare ...... così Jolanda Renga ha commentato in un toccante video su TikTok le risposte degli hater a un video che la paragonava alla madreAngiolini e al padre Francesco Renga La ragazza, da poco ... Jolanda, la figlia di Ambra Angiolini e Renga: «Dite che sono brutta, ma le cose importanti sono altre» Arriva lo sfogo di Jolanda Renga contro i suoi haters Jolanda Renga, nonché figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, si è lasciata ...Angiolini La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, Jolanda Renga, ha deciso di replicare contro gli haters che l’hanno presa di mira per il suo aspetto fisico. Jolanda Renga contro gli haters… ...