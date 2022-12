La direttrice di Rai Sport De Stefano risponde alle critiche su Twitter | “Sono stata sempre corretta”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ladi Rai, Alessandra De, ha risposto suricevute in queste settimane per il suo programma “Il Circolo dei Mondiali”. Questo il suo tweet: “La correttezza è fondamento delle mia esistenza, del mio mestiere. Colleghi della carta stampata, e non solo, mi hanno attaccato perché ero senza voce! Hanno giudicato Il Circolo dei Mondiali su una sola puntata. Ignorato ascolti e share. Le menzogne mi indignano. Siete il nulla”. A chi gli fa notare il calo di ascolti, invece: “Caro signore subito dopo la partita il pubblico cambia canale! Quindi gli ascolti della partita, eccezionali, terminano al fischio finale. E crollano a meno della metà. La sua equazione come quella di molto altri è quindi errata”. ...

TPI

Alessandra De Stefano ,di Raisport , questa volta non se l'è tenuta e ha replicato con ... Il cinguettio ha raccolto la solidarietà di molti colleghi della, a partire da Alessandro ...Un attacco durissimo, quello delladiSport, Alessandra De Stefano , contro i colleghi che sui giornali hanno criticato "Il Circolo dei Mondiali" , la trasmissione di1 in onda dopo la partita delle 20 da lei ... La direttrice di Rai Sport contro i giornalisti: "Siete il nulla" La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Da allora si esibisce in tutto il mondo con le più importanti orchestre e direttori. Tra le numerose incisioni per Sony Classical, nel 2016 registra “Keyboard concertos BWV 1052- 1058” con l’Orchestra ...