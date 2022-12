La Camera penale | «Pressioni della Procura per l’udienza Juve»

La Gazzetta dello Sport

Juve, scontro- Tribunale sui tempi del processo . Juventus, l'eccezione procedurale che ha fatto infuriare i penalisti di Torino . Processo Juve, attesa la decisione sullo spostamento ...La'Vittorio Chiusano' , in una nota, ha contestato due decreti contenenti criteri per le priorità per le udienze preliminari e per l'assegnazione ai gip dei processi. L'organizzazione che ... Inchiesta Juve, la Camera penale Chiusano: "Il clamore mediatico non detti l'agenda" Gli avvocati penalisti torinesi contestano la modifica dei criteri di priorità per le udienze da parte del Tribunale di Torino: "È stata sollecitata dalla Procura" ...Procura pressioni Juventus, un altro caso si sta aprendo intorno all'inchiesta Juve, questa volta dagli organi chiamati a giudicare il caso ...