La borsa di Tokyo chiude in forte ribasso | Nikkei - 1 | 91%

Seduta da dimenticare per, in forte calo dell'1,87% alle 07:25. il Principale indice azionario giapponese scambia a 27.527,12 punti. 16 - 12 - 2022 07:25Chiusura in forte ribasso per ladi, sotto pressione per il rialzo dei tassi d'interesse decisi da Stati Uniti ed Europa che fanno temere una nuova fase recessiva. Il Nikkei ha ceduto l'1,91%, a 27.516 punti. 16 dicembre ... Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,55%) In Asia, l'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in calo dello 0,37%. La borsa di Hong Kong cede l'1,22%, Shanghai -0,29%, Seouk -1,6%, Sidney -0,64%. Futures Usa incerti: ...